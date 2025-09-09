Prijateljstvo iz 'Braka na prvu' koje i dalje opstaje: Doris i Kristina uživale zajedno za vikend

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' stvorila su se brojna prijateljstva, a jedno od njih je ono između Doris i Kristine. Dvojac je kliknuo već na prvu, a da su se posebno povezale vidjelo se tijekom cijelog sociološkog eksperimenta.
Iako žive na različitim lokacijama, tu i tamo organizaraju poneko zajedničko druženje.
Na društvenim mrežama pohvalile su se zajedničkim vikendom.
"Došla meni moja Doris, baš smo se izguštali", napisala je Kristina.
Djevojke su se podružile i s Hrvojem u Samoboru, a feštale su i zbog Jeannettinog dolaska u Zagreb.