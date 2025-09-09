Novosti
Prijateljstvo iz 'Braka na prvu' koje i dalje opstaje: Doris i Kristina uživale zajedno za vikend

Doris i Kristina druže se i nakon sociološkog eksperimenta

RTL.hr
09.09.2025 11:05

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' stvorila su se brojna prijateljstva, a jedno od njih je ono između Doris i Kristine. Dvojac je kliknuo već na prvu, a da su se posebno povezale vidjelo se tijekom cijelog sociološkog eksperimenta.

Iako žive na različitim lokacijama, tu i tamo organizaraju poneko zajedničko druženje. 

Doris i Kristina, Brak na prvu
Doris i Kristina, Brak na prvu FOTO: RTL

Na društvenim mrežama pohvalile su se zajedničkim vikendom.

"Došla meni moja Doris, baš smo se izguštali", napisala je Kristina. 

Djevojke su se podružile i s Hrvojem u Samoboru, a feštale su i zbog Jeannettinog dolaska u Zagreb. 

Jeannette za RTL.hr o ponovnom susretu sa Simonom: 'Želim svim damama da dožive isti osjećaj i trenutak koji sam ja proživjela'

