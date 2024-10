Prijavite se u sociološki eksperiment ljubavi - snima se nova sezona planetarno popularnog showa 'Brak na prvu'!

Četiri sezone oduševljavale su publiku koja je pratila razvoj emocija kod sudionika eksperimenta; od prvih pogleda do dirljivih vjenčanja punih iznenađenja, i pod vodstvom stručnog tima, koji svakom kandidatu traži idealnog partnera, 'Brak na prvu' pokazao je kako se ljubav doista može pronaći na najneočekivanijim mjestima.

To nije neki televizijski show u koji ćeš uskočiti jer želiš malo promjene - 'Brak na prvu' može doista promijeniti vaš život! Žene i muškarci koji do sada nisu imali uspjeha u pronalaženju sreće u vezama trebali bi se prepustiti u ruke našim stručnjacima. Dopustite da vam mi nađemo partnera i odvažite se na ovaj, možda neobičan, no svakako diljem svijeta - uspješan sociološki eksperiment!" kaže producent showa Vanja Meandžija, koji je radio na brojnim uspješnim RTL-ovim projektima, a sada je njegov prioritet pomoći samcima.