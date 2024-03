Privatna sreća zvijezde serije 'Tajne vinove loze' – glumica Vanja Nenadić čeka dijete s poznatim kolegom!

"Istina je. Ali, pazite, ja sam htjela to na drugi način sve objaviti, tako da meni sad stvarno... nemam mentalnog kapaciteta da sad sve to izvedem ovako na tim intervjuima, tako da vjerujem da će biti prilike u narednim mjesecima, malo mi je sve to danas bilo neplanirano i ne znam ni kako se desilo", otkrila je lijepa glumica.

Njihova romansa započela je prije više od godinu dana, a nedavno su se zaručili u Londonu.

Od samog početka, njihov odnos izgleda skladno i sretno, a Vanja je ranije govorila o detaljima njihove veze.

"Nismo mnogo bili po tabloidima, to je bilo samo na početku. Da, Marko je moj dečko. Prvi poljubac s njim? U kazalištu. Pa, nije bilo u garderobi... Na sceni, u mraku. On je bio uporan", ispričala je za srpske medije.

Glumica je istaknula da je njihova ljubav proizašla iz dubokog prijateljstva.

"Što se dogodilo sa mnom i s Markom, to zapravo želim reći, mi smo stvarno prije naše veze bili jako bliski prijatelji. I nekako je iz toga to sve preraslo u ljubav. On je to prvi osjetio i onda je ostalo još malo da mene uvjeri i to je to", rekla je svojevremeno Vanja.

U popularnoj seriji 'Tajne vinove loze' pratimo mladu glumicu Vanju Nenadić u ulozi Anje, kćeri Vuka Tomovića. Ambiciozna Anja se vraća iz Pariza u Srbiju kako bi nastavila obiteljski posao i tradiciju proizvodnje vina. No, dok se trudi slijediti očev put, počinje uviđati da život često nije onakav kakvim smo ga zamislili.

