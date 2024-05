Priznanje koje topi srca! Mura Klara i Marko odlučni: 'Želimo provesti zajedno život'

Mura Klara je u sociološkom eksperimentu 'Braka na prvu' priznala stručnjacima kako joj nije zasmetala Markova prošlost. "Razumna sam osoba i ne osuđujem ljude na prvu. To priznanje je u meni probudilo emocije koje su nas povezale i potvrdilo mi je da ću uvijek biti tu uz njega, a on to neće ponoviti", priznala je Mura Klara.

Marko je, pak, otkrio kako se bojao priznati joj takve stvari. "Bojao sam se, no ona me shvatila kao nitko do sada, razumjela me jer je ona prošla nešto, ne slično, no jednako teško", objasnio je Marko i dodao kako je krenuo odmah s direktnim temama jer je od početka želio iskren i otvoren odnos s Murom Klarom.