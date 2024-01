Profesor Anton stiže u 'Brak na prvu': 'Želim upoznati nekoga tko se poput mene ne boji izazova i rizika!'

Učitelj engleskog jezika obožava svoj posao ponajprije zato što upoznaje jako puno ljudi i kultura dok im, vodeći zanimljive razgovore, pomaže da postignu svoje ciljeve, pripreme se za posao ili školu. A što se tiče fotografije, to je jedan od mojih oblika izražavanja. Naime, volim se izražavati i glumom i pisanjem, a fotografija je samo još jedan način da to učinim. Kad fotografiram, mogu izraziti osjećaje istovremeno bilježeći trenutak koji me natjerao da se tako osjećam. Mogu pogledati bilo koju fotografiju koju sam snimio i odvest će me na to mjesto", objašnjava 42-godišnjak koji se trudi voditi zdrav život, a svaki slobodni trenutak provodi s prijateljima jer ih smatra drugom obitelji.

Voli igrati šah, otići na bilijar ili pikado, ponekad na nogomet, uživa u planinarenju i izlascima s društvom, ali osjeća kako se zbog pandemije te društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje dramatično promijenio način na koji ljudi komuniciraju jedni s drugima pa je i to jedan od razloga što se prijavio u 'Brak na prvu'. Osjećao sam da bi to mogla biti dobra prilika da upoznam nekoga tko se također ne boji izazova, izlaska iz svoje zone komfora i preuzimanja rizika. Dakle, ako pronađem takvu osobu, već u početku imamo nešto zajedničko."