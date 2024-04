Puklo između Karmen i Josipa! 'Otišao je u hotel...'

Karmen i Josip više ne žive u istom stanu u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Karmen je u videu objasnila što se točno dogodilo.

"Ostala sam sama u stanu. Josip je otišao u hotel. Jako mu je teško prihvatiti da ja imam različito mišljenje. To se dogodilo danas nakon večere. Došli smo ovdje u stan i on je počeo diskusiju o sutra, što ćemo napraviti i iznio je mišljenje koje se razlikuje od mojega. Da ne vidi smisao u tome zato što nema klika, da mi nismo ljubavni par. Moje mišljenje je drugačije, da je uredu da sam ja u eksperimentu. Na to moje mišljenje on je burno reagirao jer ne može uvažiti drugo mišljenje. Prelazi granice, u ovom je slučaju pretjerao. Prešao je baš dosta granica i bio je agresivan. Nisam se osjećala sigurno i tražila sam da se razdvojimo", rekla je Karmen.

Zašto Alan laže, što je Jole točno napravio i zašto će Tina plakati - ne propustite pogledati u ponedjeljak, 8. travnja u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: