Punica Željka mladoženju privela na razgovor: 'Otvorio sam se sto posto'

Murina majka Željka vjeruje kako će njezina kćer pronaći pravu ljubav. Je li to Marko? Vrijeme će pokazati, a ako je suditi prema daljnjem tijeku večeri, daljnji odnos ovisi o tome hoće li on prihvatiti njezine godine.

Željka je Marka odlučila pozvati na razgovor.

"Što ti očekuješ od ovoga?", upitala ga je.

"Apsolutno svima vjerujem u ovom sociološkom eksperimentu. Otvorio sam se sto posto, rekao sam da idem u to. Slobodan sam. Isto tako, s druge strane očekujem zabavu s njom, uživanje, a dalje ćemo vidjeti. Ako se jave neke emocije, super, ako ne, ostat ćemo si dobri", rekao je i dodao:

"Vidim po njoj da je dobra osoba. Odmah se primijeti da je neiskvarena. A sad, hoće li to biti to? To nitko ne može znati", naglasio je.

Punica Željka zadovoljna je zetom.