Radijski voditelj ulazi u 'Brak na prvu': 'Volim žene poput Lidije Bačić i Tee Tairović jer drže do sebe'

"Nakon studija život mi se usmjerio na dvije stvari - novinarstvo i glazbu. Spojio sam dvije svoje ljubavi i doista radim ono što volim i uživam iz dana u dan. Na Happy FM-u sam od početka, gradimo jednu lijepu priču koja vjerujem da se tek zahuktava", kaže Alen i nastavlja: "Glazba me prati cijeli život i koliko me god život vodio na druge puteve, uvijek me nešto vratilo na taj glazbeni. Sa samo 20 godina imao sam ljetni hit 'Ludilo do zore' i tad sam uvidio da želim živjeti svoje snove. Posljednjih godina imam svaki vikend gaže i uživam u činjenici da se ljudi zabavljaju na mom poslu. To je genijalno! 'RTL Zvijezde' su došle spontano i imao sam samo jedan cilj - izazvati reakciju. Jedini sam pjevao svoju pjesmu i mislim da sam u tome na neki način uspio. Nakon toga uslijedile su pjesme s najvećim autorima ovih prostora, a sada nastavljam istim putem. Gdje će me život odvesti - ne znam. Ne planiram. Tek kada sam shvatio da ne treba planirati, tada sam počeo uživati u životu."