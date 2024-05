Rastanak Tine i Tiaga je vrlo emotivan: 'Sve mi je ovo dramatično'

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pred samim je krajem, a vrijeme je da se parovi razdvoje. Kod Tine i Tiaga je to prošlo vrlo emotivno.

"Nedostajat ćeš mi", rekla je Tina Tiagu i potom dodala:

"Emotivna sam. Meni je to sve dramatično. Nije mi to u smislu 'ah, to su tri-četiri dana'. Ipak sam daleko od njega. Ne mogu poslije svega toga ići doma i s nekime popričati. Nitko ne zna to što smo on i ja prošli, što je sve bilo".

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: