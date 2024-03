Razgovor o intimnosti pogodio Klaru: 'Neću pričati o tome...ovo će mi gledati obitelj'

"Bitan je. Bitno je da znaš da je to muškarcu bitno. Nesrazmjer u orgazmima je jako velik. Oko 80 posto i više muškaraca doživi orgazam, dok je postotak žena koje dožive orgazam oko 20 posto", naglasila je Tina.

"Jako je bitno razgovarati o tome i osvijestiti koje su naše želje. Jer, ako znamo što nama odgovara i što želimo i što volimo, lakše ćemo to iskomunicirati s partnerom. To vrijedi za sva životna polja, a osobito za ljubavni i seksualni dio. Ono što je i Tina rekla, premalo se govori o ženskom zadovoljstvu i mislim da kao moderne žene to trebamo mijenjati. Zapravo ne treba postojati sram", naglasila je Sanela.

Klara nije željela odgovori na intimna pitanja, a svoj je odgovor obrazložila riječima: "Zašto bih ja morala pričati o tome ispred kamera. Zašto bih ja pričala o svojoj intimnosti ispred kamere, to će mi gledati mama, tata, braća, sreće, nećaci... ne pada mi na pamet," komentirala je Klara.