Renata i Josip u sve većem problemu zbog loše komunikacije: 'Moramo se slušati, nemoj mi stavljati riječi u usta'

Renata i Josip su u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' razgovarali nasamo, a Renata je otkrila kako imaju problem u komunikaciji.

''Imam osjećaj da on mene ne čuje. Debelo se nadam da to ne radi namjerno, ali često kada nešto kažem, on potpuno drugačije shvati i stavlja mi riječi u usta'', komentirala je Renata. ''To nije moj cilj ni moja namjera, nisam to pomislila, ni izrekla. Što pomislim kažem i nema uopće potrebu da to radi'', dodala je.

''Moramo se slušati, nemoj mi stavljati riječi u usta, ubuduće'', rekla je Renata Josipu, a on joj je odgovorio da i kada joj pokuša nešto reći, ona ga ne shvaća.