Renata i Nikolina iz 'Braka na prvu' uživale na piću: 'Kliknule smo'

Bivše kandidatkinje sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Nikolina i Renata u eksperimentu nisu pronašle ljubav, no jesu dobro prijateljstvo, odnosno jedna drugu. Tako je Renata na društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj je pokazala kako uživa na piću s Nikolinom.

Iako nisu pronašle ljubav, Nikolina je na društvenim mrežama otkrila kako nije požalila što se prijavila usociološki eksperiment.

''Ovo me iskustvo naučilo toliko toga o sebi i o tome tko mogu biti. Ne bih ga mijenjala jer je bilo jedno od najluđih i najemotivnijih iskustava ikad. Stekla sam nove prijatelje, ali i dobila potvrdu koliko me ljudi u mom životu podupiru bez obzira u što se upustila i po ne znam koji put shvatila koliko sam bogata i zahvalna. Mogla bih napisati stranice i stranice o ovom iskustvu i o tome čemu me naučilo, ali za sad ću se zaustaviti na ovome'', napisala je Nikolina na Instagram profilu.