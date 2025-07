Renata iz 'Braka na prvu' o svojoj vezi i nedavnoj avanturi s dečkom: 'Strepila sam...'

"Dečko i ja smo dva tjedna bili u Indoneziji, na Baliju. Sami smo rezervirali let i smještaj u glavnom gradu Ubudu, ukratko, bilo je predivno. Jahali smo slonove, družili se sa sovama, zmijama, degustirali kavu dobivenu/prerađenu uz pomoć životinjice luwak (jedna od najcjenjenijih kava na svijetu), dočekali izlazak sunca na planini Batur, posjetili prekrasna rižina polja na kojima također možete degustirati razne zdrave varijante grickalica od batata – i slatku i slanu verziju, nabaviti si crvenu rižu koja je vrhunski 'prirodni lijek'", ispričala je za Net.hr .

Otkrila je da su ona i dečko skoro svaki dan išli na masaže koje su odlične te je istaknula da su ljudi ondje srdačni i ljubazni. "Žive potpuno drugačijim stilom života od nas, iznimno su zahvalni, stalno mole, ulice mirišu na sandalovinu – često pale mirisne štapiće u sklopu svojih obreda. Priroda je zbilja posebna, od plaža do zelenila i vodopada. Klima je meni osobno vrhunska jer je jako toplo, no i visoka je vlaga, što je meni odgovaralo, dečku baš i ne, no adaptirali smo se kroz tri dana", rekla je Renata za Net.hr.