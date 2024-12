Renata iz 'Braka na prvu' s dragim je već okitila bor, a za RTL.hr kaže: 'Uživam u ljubavi'

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' Renata Dojčinović blagdane će, kao i uvijek, provesti radno, ali kako je otkrila za RTL.hr, pronaći će vremena i za uživanje.

"Bit će mi radno. Bend i ja nastupamo diljem Hrvatske, a za Badnjak ćemo biti u caffe baru u Bjelovaru. Nema stajanja, jak je tempo, kraj je godine. No, bez obzira na to, kod mene je uvijek veselo. Bude jako puno sarme, to nam je glavni adut. Raznih kolača, medenjaka, rum kuglice, kuglice sa smokvama i čokoladom, obožavamo to. Najdraže nam je kad se skupimo uz obrok. Tad se opustimo i uživamo te pogledamo neki božićni film. To je kod nas klasika", rekla je Renata, koja već ima i spremne poklone za svoje najdraže.