Renata iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o prvom egzotičnom putovanju s partnerom: 'Slomila sam se od plača'

''Svi su tamo zbilja jako srdačni, uslužni i ljubazni, a smještaj je bio na nivou s obzirom na to da smo se nalazili u jednoj od najsiromašnijih država svijeta'', rekla je Renata.

''Zbilja sada zvuči možda nerealno, ali nemam doslovce nijednu zamjerku jer je sve bilo previše posebno, doduše za mene novo jer mi je to bilo prvo putovanje izvan Europe, svakako egzotično i upečatljivo iskustvo'', priznala je, a evo kome bi preporučila ovu destinaciju.

''Definitivno preporučujem ovu destinaciju osobama koje su opuštene, spontane, vole bijeli pijesak, ocean, aktivan tip odmora, a sve to uz uslugu na nivou uz zbilja odličnu cijenu/aranžman'', rekla je.

''Slomila sam se od plača kad sam vidjela školu, odnosno djecu koja nas kao turističku grupu pozdravljaju pjesmom i plesom; zatim čim smo sletjeli naravno uvidjela sam gdje se nalazim i koliko je naša zemlja razvijena, sve nam je nadomak ruke, dok tamo otprilike 10 posto stanovništva ima i struju i vodu. Sve to znamo i otkako znamo za sebe slušamo i učimo o Africi, no nekako je to drukčiji doživljaj kad osjetiš mjesto u kojem se nalaziš, vidiš, čuješ i imaš interakciju sa stanovništvom'', ispričala je Renata i zaključila kako moramo biti zahvalni na svemu što imamo.