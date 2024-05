Renata opravdava Alanovo ponašanje: 'Ja imam celulit, svaka žena ima celulit. To nije vrijeđanje'

"Ono što sam čuo... taj čovjek je pred desetero ljudi vrijeđao tu ženu što nikako ne mogu podržati niti opravdati već samo osuditi", rekao je Josip koji tvrdi kako je to šovinizam.

Renata i Josip u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' prokomentirali su situaciju koja se dogodila na zajedničkom druženju. Alan je komentirao Danijelin celulit, a Josip je jasno dao do znanja kako je to nedopustivo. S druge strane, Renata je rekla kako se Alan šalio. O toj su situaciji sada raspravljali u teretani.

"To nije govor mržnje, koja je to mržnja? Pa svi imamo celulit", rekla je Renata.

Josip je naglasio kako je i dalje pri tome da je to govor mržnje.

"Ja imam celulit, svaka žena ima celulit. To nije vrijeđanje, to je provokacija", rekla je Renata i dodala kako smatra da je to djetinjsto.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':