Renata za RTL.hr o Alanu: 'Stala bih na njegovu stranu ponovno i sto puta ako treba'

Je li ti zasmetalo što je Alan javno govorio kako bi volio isprobati određene dijelove tvoga tijela? Kako komentiraš to? Ne smeta mi apsolutno ništa što izlazi iz tuđih usta jer je svatko vladar svojih misli, riječi i djela i ona sve govore o čovjeku koji ih verbalizira.

Josip je stao u Danijelinu obranu. Što misliš o njemu i njegovu ponašanju? Smatram da je Josip pretjerao i ugledao svojih pet minuta kako bi se istaknuo, no samo je napravio suprotno jer se muškost definitivno ne iskazuje razbijanjem. Taj čin smatram nezrelim i ishitrenim, a i opasnim jer je komadić stakla mogao završiti nekome u oku. I činjenica je da mu se Danijela sviđa pa ju je želio obraniti, što je u redu, ali trebao je to sofisticiranije odigrati ako se mene pita. Što kažeš o kritikama zbog toga što si odabrala stranu? Smiješno mi je grupiranje, girl power sheme te ženska solidarnost i sve tomu slično. Ljudi vole pripadati masama i traže odobravanje i podršku. U životu nastojim zadržati sebe i pokušati biti realna. Polazim od sebe i mene ne bi diralo da mi netko kaže da imam celulit jer stvarno imam i ne vidim u tome problem, dapače, problem ima osoba koja ga ističe u razgovoru. Slobodno neka ljudi kritiziraju što god žele, svatko ima pravo na svoje mišljenje.

Nakon burne rasprave, u kojoj je u showu ' Brak na prvu ' došlo do razmirica između Alana i Josipa, Renata je za RTL.hr komentirala cijelu situaciju te otkrila što misli o Alanovom ponašanju te Josipovoj obrani Danijele.

Josip je rekao kako je djelomično očekivao da ćeš stati na Alanovu stranu te kako si to već napravila u situaciji s Alenom. Kako komentiraš tu njegovu izjavu?



Što se tiče Alena, stala bih na njegovu stranu ponovno i sto puta ako treba jer je čovjek bio u pravu. Ana nije njegov tip djevojke i nije bilo potrebe da tijekom cijelog eksperimenta drami. Ne možemo se svi svima svidjeti, hvala Bogu. I zašto napadati dečka jer je jasno i glasno iskomunicirao svoje stajalište po tom pitanju? Alan je pretjerao s provokacijama, ponavljam, on sam najbolje zna zašto. A Josip ima potpuno drukčiji svjetonazor od mene pa je samim time i lijepo pretpostavio na čiju ću "stranu" stati.



Određeni kandidati tvrde da si bacila oko na Alana. Je li to istina?

Određeni kandidati onda očito imaju problem s komunikacijom, druženjem, socijalizacijom u globalu. Ne znači ako s nekim komuniciraš, da si bacio oko na njega/nju.

