Renata za RTL.hr o iskricama s drugim kandidatom: 'To je uobičajeno u našem odnosu'

Renata i Josip par su sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a njihov odnos je i dalje na prijateljskoj razini. S druge strane, pojavile su se neke nove simpatije, koje su možda povrijedile jednu od strana. Renata se ponajviše o tome osvrnula u intervjuu za RTL.hr.

Je li vas iznenadila Josipova izjava da nije bio oduševljen vama na prvu?

Iznenadila me Josipova izjava s obzirom na to da je prvo izjavio kako sam zadovoljila njegove standarde što se tiče prvog dojma. Nakon određenog vremena promijenio je mišljenje pa objasnio da ipak nije bio zadovoljan. Što reći na to? Možda je bio samo pristojan na prvu, a možda kasnije i ljutit pa je promijenio mišljenje, možda, možda, možda...

Smatrate li da je Josip u ovoj fazi zaljubljen u vas?

Smatram da je Josip razvio određene simpatije prema meni tijekom ovog eksperimenta.

Je li se kod vas probudila iskrica?

Kod mene se nije probudila iskrica u ljubavnom smislu jer smo veoma različiti i bez obzira na to što kažu da se suprotnosti privlače, kod nas to nije slučaj, barem ne s moje strane. Smatram da je fizički privlačna osoba, no nije moj tip muškarca. Najvažnije od svega, ne preklapamo se na ostalim razinama, ni mentalnoj ni emotivnoj.