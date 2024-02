Renata za RTL.hr o komentaru da je treća osoba u braku Klare i Lovre: 'Što ja imam od toga?!'

Kod nekih parova u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' do izražaja su došli i odnosi s drugima. Konkretno, to se odnosi na Klaru, Lovru i Renatu. Lovre tvrdi kako je Renata treća osoba u njihovom braku te kako se njegova supruga Klara drugačije ponaša kada je u blizini Josipova supruga. Pitali smo Renatu za komentar.

"Lovre se više puta našalio da sam ja treća osoba u njegovu braku s obzirom na to da smo se Klara, on i ja dosta družili i sve sam to shvaćala samo šaljivo i pozitivno. No sada sam prilikom prikazivanja emisije vidjela kako on smatra da se ja miješam u njihov brak i da njemu situacija ne polazi za rukom otkako smo se Klara i ja spojile. Malo je reći da je to mišljenje netočno, nezdravo, osuđujuće prema meni. Kakva bih ja bila osoba da u bilo kojoj situaciji nagovaram nekoga na zlo i loše, huškala ili se igrala tuđim odnosima? Što imam od toga? Ne radi drugima ono što ne želiš da se dogodi tebi", naglasila je Renata.