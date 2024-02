Renata za RTL.hr o Lovrinim izjavama, Josipovom trudu i svađi s Tinom: 'Nikad neću braniti pogrešne stavove'

Renata je u sociološkom eksperimentu ' Brak na prvu ' spojena s Josipom , a zasad kod njih sve teče glatko. Ona je više s njime na prijateljskoj bazi dok on ipak pokazuje više osjećaja. Uz to, Renata iz showa poznaje Klaru pa je i njoj velika potpora u svemu. Klarin suprug Lovre pak smatra da im je samo uteg jer je ona promijenila mišljenje o njemu zbog Renate. O tome svemu smo pitali kandidatinju nove sezone 'Braka na prvu'.

Kako biste ocijenili medeni mjesec s Josipom?

Usred medenog mjeseca imala sam i gažu tako da sam radila i dosta vremena izgubila pa nisam stigla malo više doživjeti Bohinj, prirodu i cijelu priču iako mi je ostao lijep dojam. Nisam se nadala da će me Josip snimati dok spavam, to me zasmetalo, no u redu, ako mu je to zabavno, neka se razveselio. Što se tiče Josipa, od samog smo početka u prijateljskim odnosima. Od prvog dana, odnosno, još nakon svadbe, rekla sam mu da odmah vidim i osjetim jesam li kliknula s nekim kako bi 'trebalo' i kako bih znala hoće li se između mene i te osobe dogoditi išta više od prijateljstva. U redu, trebalo je vremena da se upoznamo, ali bila sam iskrena prema njemu, tako da me jako razočaralo to što je izjavio da ljude koji govore za sebe (mislio je na mene) da su iskreni, treba uzeti s mjerom opreza. Stvarno jako niska i loša reakcija od njega i ne razumijem što je želio postići time te zašto i kako je moguće da nije uspio shvatiti ono što sam mu rekla jer sam bila izričito konkretna i doslovna. Smatram kako se osoba u tim godinama ne bi trebala pokušavati tako igrati nečijom slikom, pogotovo u javnosti, a bez ikakvog razloga. Pretpostavljam kako je to čisti ego progovorio.

Slažete li se s ostalim kandidatima - da je Josip u ovoj fazi jako zagrijan za vas?

Slažem se i to se vidjelo; kako ja, tako i svi ostali. Imali smo dobar prijateljski odnos, no jednostavno smo previše različiti karakteri i te su razlike, naravno, utjecale i na taj odnos. Od samog sam mu početka rekla kako se osjećam i kako vidim naš odnos, a to je prijateljska baza, pa ne vidim uopće konkretan razlog njegova silnog truda. Jedno vrijeme sam pustila kako bismo se malo više upoznali, no ni u jednom trenutku nisam mu pokazala ikakve druge namjere osim prijateljskih.