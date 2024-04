Renata za RTL.hr o trojici muškaraca koji je osvajaju - Alanu, Alenu i Josipu: 'To mi imponira'

Kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Renata Dojčinović trenutačno je najpoželjnija kandidatkinja 'Braka na prvu'. Alen, koji je izašao iz eksperimenta, i dalje se želi družiti s njom, Alan je otvoreno pohvalio njezin fizički izgled, a Josip joj je suprug. Prokomentirala je trenutačnu situaciju, ali i potencijalnu ljubomoru drugih kandidatkinja.

Svi su ludi za Renatom. Slažete li se?

Simpatično mi zvuči kako su svi ludi za mnom! Sa svim muškim kandidatima imam lijepu komunikaciju i pozitivan odnos. Dalje ćete sve doznati s vremenom.

Nakon Alena, i Alan vas je stavio na prvo mjesto prema fizičkoj privlačnosti. Imponira li vam to?

Većina muževa me stavila na prvo mjesto prema fizičkoj privlačnosti i naravno da mi je drago što je tako. Svi volimo znati da se sviđamo ljudima, zar ne?

Smatrate li da je Danijela ljubomorna na vas?

Ne mislim kako je Danijela ljubomorna na mene, barem nisam to osjetila, a ona zasigurno sama najbolje zna odgovor, no ne vidim razlog za to bez obzira na to što sam i njenom mužu bila na prvom mjestu. Najvažnija stavka je kad te netko privuče intelektualno i emotivno, barem to vrijedi za mene.