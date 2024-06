Renata za RTL.hr: 'S Alanom nisam prijateljica, a ponovno ljubim nakon 'Braka na prvu'

Josip i vi se u tom razdoblju niste čuli. Zašto je to bilo tako?

No, ipak, kada ste se ugledali, izgledali ste vrlo skladno, kao da nije bilo zatišja"...

Sve je bila konstanta kod nas od početka do kraja. Muž je u startu znao na čemu je sa mnom, ali se ipak kao muškarac trudio i pokušavao me osvojiti iako smatram kako bi bilo bolje za njega da nije uzaludno bacao energiju na mene s obzirom na to da je sve znao.

Na večeri ste razgovarali i s Alanom. Jeste li dobili dojam da vam se upucavao?

Ne mislim da mi se Alan upucavao na večeri, možda nešto propuštam, ali ja to nisam doživjela.

Jeste li se u tom periodu čuli s Alanom?

Javio se nekoliko puta, na prijateljskoj bazi.

Jeste li danas prijateljica s njim?

Ne.