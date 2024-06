Renata zgrožena Josipovim činom: 'Nisam došla glumiti cirkusanta - trebaš poštovati moj mir'

Stručnjake je zanimalo smatra li Josip da je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' previše ulazio u Renati u osobni prostor. Renata je priznala kako nije niti znao da ju je snimao dok spava. ''Meni to nije lijepo, nisi mi rekao. Baš mi je to bez veze'', priznala je Renata.

''Dok spavam i jedem mi daj mojih pet minuta, daj mi moj mir'', rekla je, a Josip je komentirao kako je smatrao da će to biti simpatično. ''Nisam došla glumiti cirkusanta – trebaš poštovati neki mir'', rekla mu je Renata. ''To mi je ekvivalentno kao da sam ja u kupaonici i tuširam se, a ti me snimaš dok ja to ne znam'', dodala je.

