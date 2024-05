Renati nejasna drama oko Alana i celulita: 'Vidim da su Danijela i moj muž prisniji, ali ne znam od čega je točno brani?'

Alan je odlučio Danijelu izvesti na spoj u namjeri da izgladi nesuglasice nastale na izletu dok i ostali parovi još uvijek prepričavaju što se sve dogodilo u Slavoniji...

Mislim da bismo trebali izaći, malo prošetati, nešto pojesti... Neko opuštanje da vratimo neku mirnoću u nama, imam neke planove", rekao je Alan, no Danijela nije bila impresionirana tom idejom. Što se tiče Alanovih promjena ponašanja i raspoloženja, ponekad sam u redu s tim, kao, to je Alan, ali ponekad me baš uspije iznenaditi. Ponekad imam osjećaj kao da on nije bio u svim epizodama", objasnila je. Alan se još jednom ispričavao za svoje ponašanje i ako ju je uvrijedio, ali i prebacio krivnju na nju jer tvrdi: Vadiš najgore iz mene." Danijela nije bila raspoložena slušati jednu te istu priču jer se Alan neprestano ispričava za iste stvari koje ne mijenja u svom ponašanju pa je rekla: Osjećam se umorno, ne da mi se više ovo. Konstantno se vraćam u situaciju u koju je u životu ne bih nikad vratila. Osjećam se kao nekakav mazohist koji se vraća po još." No Alan se samo upetljavao u svoje priče i kako treba biti normalna kao Renata koja ga razumije te joj naglasio: Možda se trebaš ugledati na nju."