Brak na prvu

Romantičan bijeg! Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' uživali na bajkovitom Mljetu: 'Ako postoji raj, onda je ovdje'

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nakon Italije i Dubrovnika uživali su na otoku Mljetu

RTL.hr
19.08.2025 12:00

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nakon Italije i Dubrovnika uživali su na otoku Mljetu. Na društvenim mrežama su podijelili preslatke trenutke s odmora koji su proveli sa svojim psićem. "Ako postoji raj na ovoj kugli zemaljskoj, onda se sigurno sakrio na Mljetu. Najljepše moguće zelenilo, najraspjevaniji zrikavci i biserno čisto more, životinjice svih vrsta i oblika ovdje uživaju svoj mir. Mir smo našli i mi. Mljete, otoče moj, hvala ti za sve", poručila je Andrea u opisu objave na Instagramu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Andrea je nedavno na svom TikTok i Instagram profilu podijelila šaljivi trenutak iz Pise koji je brzo nasmijao njihove pratitelje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U videu, koji je dosad prikupio više od 80 tisuća pregleda, Andrea zeza Mislava da ga fotografira kako gura slavni toranj u Pisi. Dok se pomno namješta, Mislav zbunjeno pokušava ispruženih ruku stati točno na pravo mjesto, ali mu ne ide, a Andrea sve snima.

Ispod objave nizali su se simpatični komentari: "Vi ste meni top", "A nemoj ga", "Znači ne mogu, točno bi tako i moj", samo su neki od reakcija pratitelja koje je ovaj video dobro nasmijao.

Inače, Andreu Golubić i Mislava Pajdakovića spojila je druga sezona 'Braka na prvu', a njihova ljubav i danas traje. Par se od početka sociološkog eksperimenta odlično slagao.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

Sjećate se njih? Gordana i Milan imali su prekrasan odnos nakon showa, a sve je završilo jako ružno

