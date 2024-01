Romantični zavjeti Slovenke Tine i Brazilca Tiaga: 'Ljubav nema barijere, niti društvenih klasa...'

Ljubav nema barijere, niti društvenih klasa, niti godina, niti kulture koja ju umanji. Ponekad je to čini zanimljivom i drugačijom, stvorenom jedno za drugo. Nadam se da ćemo biti svoji, do te mjere da doznamo je li to ljubav. Nadam se da ćemo podijeliti puno smijeha, dobrih i loših trenutaka, uspona i padova koji će nam pokazati tko smo i jesmo li jedno.

Tiago se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' na ovaj način obratio svojoj partnerici Tini i tako joj obećao da će u ovom eksperimentu biti uz nju.

"Ono što ti zasad mogu obećati je to da ću biti najbolja verzija sebe. Nadam se da ćemo se razumijeti i komunicirati o lijepim i manje lijepim stvarima", rekla je Tina svome Tiagu.

Nakon što su pročitali zavjete, shvatili su kako ih je to još više povezalo. "Osjećam da je to top", rekao je Tiago.

