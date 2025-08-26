Romatičan bijeg! Igor iz 'Braka na prvu' s dragom uživa na Brijunima

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Igor nakon showa otkrio je kako je zaljubljen. Naglasio je kako ju je čekao čitav život te kako sada napokon uživaju u ljubavi.

Iako još uvijek ne želi otkriti o kome je riječ, na društvenim mrežama objavljuje njihove zajedničke trenutke. Trenutačno uživaju na Brijunima, a Igor svoju dragu snima na svakom koraku.