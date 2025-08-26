Romatičan bijeg! Igor iz 'Braka na prvu' s dragom uživa na Brijunima

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Igor nakon showa otkrio je kako je zaljubljen. Naglasio je kako ju je čekao čitav život te kako sada napokon uživaju u ljubavi.
Iako još uvijek ne želi otkriti o kome je riječ, na društvenim mrežama objavljuje njihove zajedničke trenutke. Trenutačno uživaju na Brijunima, a Igor svoju dragu snima na svakom koraku.
"Konačno stavljena kvačica na posjet NP Brijuni", napisao je Igor.
Nastavlja graditi vezu sa ženom koju je upoznao nakon sudjelovanja u 'Braku na prvu', a za RTL.hr je priznao kako ga je sociološki eksperiment naučio brojnim stvarima.
"Mnogo sam zahvalan svima u sociološkom eksperimentu, pogotovo stručnjacima koji su mi pomogli da danas još bolje znam što mi odgovara, a što ne odgovara u novom ljubavnom odnosu", zaključio je.
