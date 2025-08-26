Emisije
Brak na prvu

Romatičan bijeg! Igor iz 'Braka na prvu' s dragom uživa na Brijunima

Igor je otkrio kako on i njegova draga trenutačno uživaju na Brijunima

RTL.hr
26.08.2025 10:00

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Igor nakon showa otkrio je kako je zaljubljen. Naglasio je kako ju je čekao čitav život te kako sada napokon uživaju u ljubavi.

Iako još uvijek ne želi otkriti o kome je riječ, na društvenim mrežama objavljuje njihove zajedničke trenutke. Trenutačno uživaju na Brijunima, a Igor svoju dragu snima na svakom koraku. 

Igor, Brak na prvu
Igor, Brak na prvu FOTO: Instagram

"Konačno stavljena kvačica na posjet NP Brijuni", napisao je Igor.

Nastavlja graditi vezu sa ženom koju je upoznao nakon sudjelovanja u 'Braku na prvu', a za RTL.hr je priznao kako ga je sociološki eksperiment naučio brojnim stvarima. 

"Mnogo sam zahvalan svima u sociološkom eksperimentu, pogotovo stručnjacima koji su mi pomogli da danas još bolje znam što mi odgovara, a što ne odgovara u novom ljubavnom odnosu", zaključio je.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

igor brak na prvu


