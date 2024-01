Sanela Kovačević Nelly o novoj sezoni 'Braka na prvu': 'Ove godine smo odlučili biti direktniji, malo stroži...'

Proces koji prethodi tom spajanju nije nimalo lak: od razgovora s kandidatima, potencijalnim kandidatima do testiranja tih kandidata i uvažanja njihovih želja i preferencija. Kad mi sve to što oni žele uzmemo u obzir, mi trebamo donijeti odluku o mogućoj kompatibilnosti, dati im ono što oni žele, ali i ono što oni trebaju. To je jedan složen proces koji se možda gledateljima ne čini tako složen. Svaki par koji smo spojili – nismo ih spojili slučajno.

Je li moguće u vezi prijeći preko prevare?

Prijevara je jako teška stvar. Prag tolerancije na preljub zavisi od osobe do osobe. U nekim slučajevima je moguće prijeći preko toga – oprostiti. To ovisi i o tome je li osoba koja je počinila preljub to učinila samo jednom i istinski se kaje ili to osoba sustavno radi – velika je razlika.

Uspijevaju li veze na daljinu?

Važno je napomenuti da odnos mora rasti jer ako postoji neki kontinuitet u komunikaciji, neka dinamika i to splašnjava polako i nestaje znači da odnos ne ide u dobrom smjeru. Ako imamo dobar i kvalitetan početak tog nekog odnosa na daljinu onda bi to trebalo ići tako da se dvoje ljudi čuju i dopisuju, onda se čuju telefonski pa se vide preko video poziva te potom i nalaze. Čak ako su i na drugom kontinentu treba doći u skorije vrijeme do nekakvog viđenja. Kad pravi interes postoji onda nema izlika zašto se ljudi ne mogu vidjeti – uvijek postoji način. Ja bih rekla da je ključno za vezu na daljinu da se nakon godinu dana, najkasnije dvije godine treba razmatrati preseljenje i zajednički život. Inače će se to razvodniti, imamo onu jednu dobru staru – 'daleko od očiju, daleko od srca'.

Vjerujete li da će nam i ova sezona donijeti pravu i istinsku ljubav?

Apsolutno vjerujem da hoće.

Postoji li ljubav na prvi pogled?

Tu treba razlikovati ljubav na prvi pogled i privlačnost. Često ljudi jaku fizičku privlačnost, jaku kemiju brkaju s ljubavlju na prvi pogled, no ljubav je nešto puno dublje. Ja bih čak rekla da zaljubljenosti prethodi faza zanosa. Kada smo zaneseni i privučeni s nekim dolazi ta faza zaljubljenosti, a onda tek dolazi ljubav.

Je li ljubav dovoljna?

Apsolutno ne, ljubav nije dovoljna da bi odnos uspio. To je najveća zabluda u koju ljudi vjeruju. Prije svega, treba znati kako komunicirati – to vrijedi za muškarce i žene jednako. Trebamo biti iskreni, komunicirati na način da motiviramo drugu stranu da nas razumije i da želi izaći u susret da zadovolji naše želje i potrebe. To znači da ne komuniciramo na način da optužujemo, da nanosimo osjećaj krivice. Već da motiviramo: idemo kroz svoje osjećaje 'ja želim to', 'značilo bi mi kada'... Tada nas je druga strana voljna saslušati – ako koristimo izjave 'ja' umjesto izjave 'ti'. 'Ti mi nisi dao', 'ti mi nisi napravila to'. Ja bih rekla da je ključna komunikacija, onda poštovanje bez kojeg ništa ne ide. Valja naglasiti kako poštovanju prethodi samopoštovanje. Prvo moramo poštovati sebe i znati kako komunicirati na pravi način i jasno komunicirati svoje granice.

