Sanela Kovačević Nelly za RTL.hr o prva tri para u 'Braku na prvu': 'To je odnos kojemu svi teže'

Ekspertica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly za RTL.hr je komentirala parove koji su se dosad vjenčali su showu.

Ana i Alen

Oni su specifičan par. Ona je krasna, senzibilna djevojka koja nosi emociju. Neke će situaciju za nju biti vrlo izazovne zbog te senzibilnosti. Alen je vrlo racionalan, on je staložen, ima pozitivne osobine, no trebat će mu vremena da se opusti. Vidjet ćemo kako će to sve ići, u kojem smjeru, kako će jedno drugome kliknuti na prvu. To je najveći izazov.