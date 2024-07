Saša iz 'Braka na prvu' u društvu misterioznog muškarca: Uživali su u zalasku sunca

Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije prekrasnog krajolika, a ona posljednja je u društvu markantnog muškarca, s osmijehom na licu i pogledom na more, uz zalazak sunca.

Podsjetimo, Saša i Bojan su imali turbulentan odnos. U jednom trenutku počeli su pronalaziti zajednički jezik i neki kandidati su mislili da će izdržati do kraja upravo zato jer su se počeli sve više slagati. Ipak, zajedno su donijeli odluku napustiti sociološki eksperiment i to na drugoj ceremoniji, a to su proslavili čašom šampanjca. Pred stručnjacima su jedan drugome rekli što su pozitivno izvukli iz cijelog iskustva. "Nisam u niti jednom trenutku bio pod opterećenjem. Nisam nikada ništa osobno shvatio. Treba mi energija, ali ne i atomska bomba. Meni je Saša vrlo draga i meni odgovara njezina energija, samo bi trebala biti malo lakša", rekao je tada Bojan.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':