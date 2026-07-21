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Brak na prvu

Silvija i Franjo iz 'Braka na prvu' zajedno u Splitu: 'Ponekad su najbolji susreti oni koji nisu bili u planu...'

Silvija Mutić i Franjo Šiško iz showa 'Brak na prvu' iznenadili su svoje pratitelje novom objavom na društvenim mrežama

RTL.hr
21.07.2026 13:00

Silvija je na svom Instagram storyju podijelila fotografiju iz noćne šetnje Splitom na kojoj pozira uz Franju na Prokurativama. Silvija je zablistala u upečatljivoj ljubičastoj haljini, dok je Franjo bio u ležernijem ljetnom izdanju s crnom majicom i svijetlim hlačama.

Franjo i Silvija, Brak na prvu
Franjo i Silvija, Brak na prvu FOTO: Instagram

Poruka s dalmatinske obale

Uz fotografiju, Silvija je dodala i kratku poruku koja navodi kako je riječ o neplaniranom susretu u Dalmaciji:

"Ponekad su najbolji susreti oni koji nisu bili u planu, a Split uvijek nađe način da me iznenadi..."

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