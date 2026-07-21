Silvija i Franjo iz 'Braka na prvu' zajedno u Splitu: 'Ponekad su najbolji susreti oni koji nisu bili u planu...'

Silvija je na svom Instagram storyju podijelila fotografiju iz noćne šetnje Splitom na kojoj pozira uz Franju na Prokurativama. Silvija je zablistala u upečatljivoj ljubičastoj haljini, dok je Franjo bio u ležernijem ljetnom izdanju s crnom majicom i svijetlim hlačama.

Uz fotografiju, Silvija je dodala i kratku poruku koja navodi kako je riječ o neplaniranom susretu u Dalmaciji:

"Ponekad su najbolji susreti oni koji nisu bili u planu, a Split uvijek nađe način da me iznenadi..."