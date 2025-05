Silvija ispunila svoju zadnju želju, Hrvoje potvrdio razočaranje: 'Imali smo trenutak, sad mi je potpuno svejedno'

"Ti meni sad zvučiš kao osoba koja je imala neke emocije pa je sada razočarana i sad kaže: 'E sad mi je potpuno svejedno'", komentirala je Iva. "Da, to je to", potvrdio je Hrvoje.

"U biti njezina osobna istina je tebi izdaja", istaknuo je ekspert Matej Sakoman. "Nije to to nego nekakve stvari na ljudskoj razini koje smo mogli riješiti na nekakav drugi način, ali dobro, ok", komentirao je Hrvoje. Dodao je kako vjeruje da i dalje nije stvarno upoznao Silviju. "Sad je ovo povrijeđena Silvija koja drugačije komunicira i iskreno, ne sviđa mi se ta Silvija nimalo", zaključio je.

