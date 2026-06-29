Silvija iz 'Braka na prvu' ostvarila svjetski uspjeh! Otkrila nam je o čemu se radi

Sylvie iz 'Braka na prvu', svestrana Zadranka i dugogodišnja stjuardesa na luksuznim jahtama sudjelovala je na ovom velikom događaju koji je ugostio investitore i govornike iz 50 zemalja svijeta.
"Paralelno se govorilo na čak pet tematskih pozornica, a okupili su se predstavnici giganata kao što su Nike, Google, Monday.com, Gucci i Dolce & Gabbana, ali i investitori poput renomiranog Band of Angelsa iz Silicijske doline. Ono što je fascinantno jest da većina kompanija, bez obzira na veličinu budžeta, udara u isti zid - kako osvojiti pažnju korisnika na društvenim mrežama koja se danas svela na milisekunde", objašnjava Sylvie.
Od luksuznih jahti na Jadranu do svjetskih pozornica
Sylvie je kroz svoj kanal uspjela prikazati stvarni život iza kulisa nautičkog biznisa, a upravo je to bila tema njezinog predavanja pod nazivom "Kako pretvoriti svoj posao u digitalni kanal".
Posebno ističe susret i razgovor s vodećim ljudima iz svijeta visoke mode i luksuza – Enricom Rosellijem, dugogodišnjim izvršnim direktorom prestižnog luksuznog brenda La Martina, te Marcom Tombolinijem, globalnim direktorom poslovne analize u Dolce & Gabbana Beautyju. "Bilo je izuzetno zanimljivo razgovarati s ljudima koji upravljaju najpoznatijim svjetskim brendovima i čuti njihova predviđanja o budućnosti luksuza. Moći primijeniti njihove savjete na našu turističku ponudu, a posebice na luksuzni jahting, ogromna je prednost", prenosi Sylvie.
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