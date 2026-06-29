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Brak na prvu

Silvija iz 'Braka na prvu' ostvarila svjetski uspjeh! Otkrila nam je o čemu se radi

Na trodnevnom Global Tech Weekendu u Tbilisiju okupilo se gotovo 20.000 posjetitelja i više od 150 govornika iz vodećih svjetskih brendova

RTL.hr
29.06.2026 15:21

Sylvie iz 'Braka na prvu', svestrana Zadranka i dugogodišnja stjuardesa na luksuznim jahtama sudjelovala je na ovom velikom događaju koji je ugostio investitore i govornike iz 50 zemalja svijeta.

"Paralelno se govorilo na čak pet tematskih pozornica, a okupili su se predstavnici giganata kao što su Nike, Google, Monday.com, Gucci i Dolce & Gabbana, ali i investitori poput renomiranog Band of Angelsa iz Silicijske doline. Ono što je fascinantno jest da većina kompanija, bez obzira na veličinu budžeta, udara u isti zid - kako osvojiti pažnju korisnika na društvenim mrežama koja se danas svela na milisekunde", objašnjava Sylvie.

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Od luksuznih jahti na Jadranu do svjetskih pozornica

Sylvie je kroz svoj kanal uspjela prikazati stvarni život iza kulisa nautičkog biznisa, a upravo je to bila tema njezinog predavanja pod nazivom "Kako pretvoriti svoj posao u digitalni kanal". 

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Posebno ističe susret i razgovor s vodećim ljudima iz svijeta visoke mode i luksuza – Enricom Rosellijem, dugogodišnjim izvršnim direktorom prestižnog luksuznog brenda La Martina, te Marcom Tombolinijem, globalnim direktorom poslovne analize u Dolce & Gabbana Beautyju. "Bilo je izuzetno zanimljivo razgovarati s ljudima koji upravljaju najpoznatijim svjetskim brendovima i čuti njihova predviđanja o budućnosti luksuza. Moći primijeniti njihove savjete na našu turističku ponudu, a posebice na luksuzni jahting, ogromna je prednost", prenosi Sylvie.

Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete gledati na platformi Voyo!

silvija brak na prvu
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