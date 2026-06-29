Silvija iz 'Braka na prvu' ostvarila svjetski uspjeh! Otkrila nam je o čemu se radi

Sylvie iz 'Braka na prvu', svestrana Zadranka i dugogodišnja stjuardesa na luksuznim jahtama sudjelovala je na ovom velikom događaju koji je ugostio investitore i govornike iz 50 zemalja svijeta.

"Paralelno se govorilo na čak pet tematskih pozornica, a okupili su se predstavnici giganata kao što su Nike, Google, Monday.com, Gucci i Dolce & Gabbana, ali i investitori poput renomiranog Band of Angelsa iz Silicijske doline. Ono što je fascinantno jest da većina kompanija, bez obzira na veličinu budžeta, udara u isti zid - kako osvojiti pažnju korisnika na društvenim mrežama koja se danas svela na milisekunde", objašnjava Sylvie.