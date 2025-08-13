Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila je li zadovoljna s plaćom na jahti, ali i zašto je ušla u politiku: 'Planiramo velike stvari'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Silvija iz showa je izašla solo, a otada se posvetila glazbenoj karijeri. Također, ušla je u politku kao zastupnica u Gradskom vijeću Obrovca, a nedavno je otkrila i kako radi kao stjuardesa na jahti. Za Net.hr je otkrila je li zadovoljna plaćom i uvjetima, ali i zašto je ušla u svijet lokalne politike.

"Zadovoljna sam i zahvalna sam što imam slobodu snimati sadržaj s jahte, što nije čest slučaj u ovoj industriji", rekla je Silvija, koja redovito objavljuje videa sa svoga posla.