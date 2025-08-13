Emisije
Brak na prvu

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila je li zadovoljna s plaćom na jahti, ali i zašto je ušla u politiku: 'Planiramo velike stvari'

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila je što sve radi ovoga ljeta

RTL.hr
13.08.2025 10:00

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Silvija iz showa je izašla solo, a otada se posvetila glazbenoj karijeri. Također, ušla je u politku kao zastupnica u Gradskom vijeću Obrovca, a nedavno je otkrila i kako radi kao stjuardesa na jahti. Za Net.hr je otkrila je li zadovoljna plaćom i uvjetima, ali i zašto je ušla u svijet lokalne politike. 

"Zadovoljna sam i zahvalna sam što imam slobodu snimati sadržaj s jahte, što nije čest slučaj u ovoj industriji", rekla je Silvija, koja redovito objavljuje videa sa svoga posla.

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: RTL

Zastupnici su na odmoru, a taman prije stanke, na društvenim se mrežama pohvalila prvim političkim uspjehom. 

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: Instagram

"Kao majka curice koja ide u osnovnu školu, vidjela sam svakodnevne probleme i imala potrebu uključiti se i pokušati promijeniti stvari na bolje, napraviti bolje uvjete za generacije koje dolaze. Krenula sam od konkretnih, malih stvari, i nedavno smo moj tim i ja uspjeli ostvariti prvi politički uspjeh. Moj Karin dobiva nogostup, javnu rasvjetu i dodatni pješački prijelaz, što sam zacrtala kao glavne ciljeve kad sam se uključila u politiku. To možda nije velika vijest u nacionalnim okvirima, ali za nas koji u Karinu živimo, to su velike stvari. U politici me zanimaju konkretni rezultati, sa što manje filozofije i bespotrebne rasprave. U politiku nisam ušla zbog fotelje ni novca i sve ovo radim volonterski. Vijećničku naknadu svaki mjesec do kraja mandata donirat ću tamo gdje je najpotrebnije, a prvu sam već donirala za liječenje troje djece kojima je naša novčana pomoć trenutno najpotrebnija", zaključila je. 

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

 

