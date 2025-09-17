Novosti
Brak na prvu

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila kako je u tjedan dana na jahti zaradila čak 4500 eura - samo na napojnici: Evo koliko zaradi u mjesec dana

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila je koliko zarađuje

RTL.hr
17.09.2025 11:40

Bivša kadndidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Silvija otkrila je kako je ovo ljeto radila kao stjuardesa na jahti. Mijenjala je nekoliko lokacija, a u serijelu kojeg snima na TikToku, objasnila je i koliko zarađuje.

"Početna plaća u ovome poslu iznosi od 2000 do 2500 eura, dok iskusniji zarade više od 4000 eura. Na primjer, chief stew zarađuju 4000 do 7000 eura, na što idu i davanja državi koja iznose najmanje 200 eura mjesečno. Napojnice variraju ovisno o jahti i gostima, a u mojem slučaju bilo je za jedan tjedan od 100 do 4500 eura, koliko sam ja najviše dobila", napisala je Silvija. 

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: RTL

Ovaj posao joj je sezonski, a inače gradi glazbenu karijeru i zastupnica je u mjesnom odboru.

Naglasila je kako je sretna i zadovoljna sa svojim poslom. 

"Zadovoljna sam i zahvalna sam što imam slobodu snimati sadržaj s jahte, što nije čest slučaj u ovoj industriji", rekla je Silvija, koja redovito objavljuje videa s jahte.

