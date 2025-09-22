Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila svoje gorko iskustvo povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama: 'Tome svjedočim svaki dan'

Sylvie Mutić, pjevačica i zvijezda showa 'Brak na prvu', iskoristila je svoj utjecaj na društvenim mrežama kako bi progovorila o teškoj temi – nasilju nad ženama, podijelivši vlastito gorko iskustvo. Njezina objava je odjeknula.
Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Sylvie je objavila fotografiju na kojoj su preko njenog portreta prikazani mizogini i uvredljivi komentari koje je dobila na društvenim mrežama. U opisu je objasnila kako je lavina mržnje krenula nakon što je javno progovorila o plaći i napojnicama koje zaradi kao stjuardesa na jahti. "Nasilje nije samo fizičko. To su i uvrede, ponižavanja, mizogini komentari, prijetnje i pokušaji da se žena ušutka," napisala je, ističući da je čak 90 posto komentara bilo uvredljivo, mahom od muškaraca.
Mutić, koja je javnosti postala poznata sudjelovanjem u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', uspješno gradi i glazbenu karijeru, a njezin hit "Nebo moje ljubavi" postao je ljetna uspješnica. Uz pjevanje, radi kao stjuardesa na jahti, a upravo je iskrenost o tom poslu i zaradi izazvala neprimjerene reakcije. Svojom objavom pozvala je i druge žene da podijele slična iskustva, poručivši: "Niste same. I nećemo više šutjeti."
Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete gledati na platformi Voyo!