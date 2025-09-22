Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila svoje gorko iskustvo povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama: 'Tome svjedočim svaki dan'

icon-close

Sylvie Mutić, pjevačica i zvijezda showa 'Brak na prvu', iskoristila je svoj utjecaj na društvenim mrežama kako bi progovorila o teškoj temi – nasilju nad ženama, podijelivši vlastito gorko iskustvo. Njezina objava je odjeknula.

icon-expand Silvija, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Sylvie je objavila fotografiju na kojoj su preko njenog portreta prikazani mizogini i uvredljivi komentari koje je dobila na društvenim mrežama. U opisu je objasnila kako je lavina mržnje krenula nakon što je javno progovorila o plaći i napojnicama koje zaradi kao stjuardesa na jahti. "Nasilje nije samo fizičko. To su i uvrede, ponižavanja, mizogini komentari, prijetnje i pokušaji da se žena ušutka," napisala je, ističući da je čak 90 posto komentara bilo uvredljivo, mahom od muškaraca.

