Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila svoje gorko iskustvo povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama: 'Tome svjedočim svaki dan'

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila je svoje iskustvo

RTL.hr
22.09.2025 17:00

Sylvie Mutić, pjevačica i zvijezda showa 'Brak na prvu', iskoristila je svoj utjecaj na društvenim mrežama kako bi progovorila o teškoj temi – nasilju nad ženama, podijelivši vlastito gorko iskustvo. Njezina objava je odjeknula. 

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Sylvie je objavila fotografiju na kojoj su preko njenog portreta prikazani mizogini i uvredljivi komentari koje je dobila na društvenim mrežama. U opisu je objasnila kako je lavina mržnje krenula nakon što je javno progovorila o plaći i napojnicama koje zaradi kao stjuardesa na jahti. "Nasilje nije samo fizičko. To su i uvrede, ponižavanja, mizogini komentari, prijetnje i pokušaji da se žena ušutka," napisala je, ističući da je čak 90 posto komentara bilo uvredljivo, mahom od muškaraca.

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Mutić, koja je javnosti postala poznata sudjelovanjem u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', uspješno gradi i glazbenu karijeru, a njezin hit "Nebo moje ljubavi" postao je ljetna uspješnica. Uz pjevanje, radi kao stjuardesa na jahti, a upravo je iskrenost o tom poslu i zaradi izazvala neprimjerene reakcije. Svojom objavom pozvala je i druge žene da podijele slična iskustva, poručivši: "Niste same. I nećemo više šutjeti."

Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete gledati na platformi Voyo!

silvija brak na prvu
Brak na prvu

Torte, osmijesi i baloni! Andrea i Marko iz 'Braka na prvu' podijelili preslatke trenutke s proslave prvog rođendana svog sinčića Liama

Moglo bi te zanimati

Silvija iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila kako izgleda život stjuardese na jahti: 'Plaće idu i do 7000 eura. Bilo je dana kad sam bila na izmaku snaga'

Prijateljstvo iz 'Braka na prvu' koje je preživelo sve oluje: Franjo i Irma uživaju na kavici

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' inspirirala pratitelje iskrenom objavom: 'Radila sam za 16 kuna po satu'

Tamara iz 'Braka na prvu' nestala je iz javnosti, a evo gdje je danas njezin partner iz showa Filip

Očekivanja vs. stvarnost! Andrea iz 'Braka na prvu' pokazala prsten koji joj je Mislav poklonio: 'Kako ga ne voljeti?'

Gdje je nestala Tamara iz 'Braka na prvu'? Najavila je životnu promjenu pa maknula sve objave s društvenih mreža