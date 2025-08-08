Silvija iz 'Braka na prvu' podijelila urnebesnu dogodovštinu s jahte: Ovo nitko nije očekivao!

Silvija iz 'Braka na prvu' radi kao stjuardesa na jahti i povremeno na društvenim mrežama dijeli razne dogodovštine sa svog posla kojima zabavlja i nasmijava pratitelje. "Moja draga gošća iz Francuske je večeras odlučila izaći! Nisam riba u horoskopu, ali volim ovaj morski život!", poručila je u opisu videa.
Na snimci se može vidjeti kako gošća pita Silviju kako da pita dečka kojeg upozna u izlasku njegov horoskopski znak. "Ma to je lako, samo trebaš pitati što si u horoskopu", odgovorila joj je ona na mješavini francuskog i hrvatskog jezika.
"Koji ti je datum rođenja?" rekla je gošća, a to je dobro poznata rečenica brojnim obožavateljima showa 'Gospodin Savršeni'. Naime, to je pitanje Laura postavila Šimi, a on joj nije htio odgovoriti te je taj trenutak postao veliki hit na društvenim mrežama. Silviju je ta rečenica gošće jako nasmijala.
