Brak na prvu

Silvija iz 'Braka na prvu' podijelila urnebesnu dogodovštinu s jahte: Ovo nitko nije očekivao!

Silvija rado dijeli zabavne trenutke sa svog posla na jahti

RTL.hr
08.08.2025 19:00

Silvija iz 'Braka na prvu' radi kao stjuardesa na jahti i povremeno na društvenim mrežama dijeli razne dogodovštine sa svog posla kojima zabavlja i nasmijava pratitelje. "Moja draga gošća iz Francuske je večeras odlučila izaći! Nisam riba u horoskopu, ali volim ovaj morski život!", poručila je u opisu videa. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Na snimci se može vidjeti kako gošća pita Silviju kako da pita dečka kojeg upozna u izlasku njegov horoskopski znak. "Ma to je lako, samo trebaš pitati što si u horoskopu", odgovorila joj je ona na mješavini francuskog i hrvatskog jezika. 

"Koji ti je datum rođenja?" rekla je gošća, a to je dobro poznata rečenica brojnim obožavateljima showa 'Gospodin Savršeni'. Naime, to je pitanje Laura postavila Šimi, a on joj nije htio odgovoriti te je taj trenutak postao veliki hit na društvenim mrežama. Silviju je ta rečenica gošće jako nasmijala. 

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: Instagram

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

