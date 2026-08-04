Silvija iz 'Braka na prvu' poručila pratiteljima: 'Nikome nije jasno što trenutno radim, pa evo ukratko...'

Budući da su mnogi primijetili fotografije na kojima pozira na luksuznim plovilima, odlučila je objasniti o čemu je riječ.

"Nikome nije jasno što trenutno radim i svi me stalno pitate vraćam li se na televiziju, pa evo ukratko... Ljetnu pauzu na TV-u odlučila sam iskoristiti maksimalno. Odradila sam nekoliko chartera (zato ste me vidjeli i na jahti) i nastavila graditi svoju karijeru u svijetu superjahti, ali ovaj put u nešto drugačijoj ulozi kao instruktorica i mentorica budućih članova posade superjahti", objasnila je Silvija.