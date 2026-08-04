Silvija iz 'Braka na prvu' poručila pratiteljima: 'Nikome nije jasno što trenutno radim, pa evo ukratko...'

Budući da su mnogi primijetili fotografije na kojima pozira na luksuznim plovilima, odlučila je objasniti o čemu je riječ.
"Nikome nije jasno što trenutno radim i svi me stalno pitate vraćam li se na televiziju, pa evo ukratko... Ljetnu pauzu na TV-u odlučila sam iskoristiti maksimalno. Odradila sam nekoliko chartera (zato ste me vidjeli i na jahti) i nastavila graditi svoju karijeru u svijetu superjahti, ali ovaj put u nešto drugačijoj ulozi kao instruktorica i mentorica budućih članova posade superjahti", objasnila je Silvija.
Dodala je kako sada aktivno pomaže mladim ljudima pri ulasku u yachting industriju - od pripreme za posao i izrade profesionalnog CV-a do savjetovanja i edukacija.
Jasna poruka o povratku na TV ekrane
Osim što je preuzela mentorsku ulogu na moru, Silvija je umirila sve obožavatelje koji se pitaju hoće li je uskoro ponovno gledati na malim ekranima.
Naglasila je kako rad na jahtama ne znači kraj televizijske karijere, već samo iskoristivost ljetne pauze:
"U ovoj ulozi nastavljam i dalje, a na televiziju se, naravno, vraćam nakon ljetne pauze", poručila je.