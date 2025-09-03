Novosti
Brak na prvu

Silvija iz 'Braka na prvu' promijenila jahtu, sada je na Malti: 'Sve gori'

Silvija iz 'Braka na prvu' radi kao stjuardesa na jahti

RTL.hr
03.09.2025 11:52

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Silvija Mutić otkrila je sredinom ljeta da radi kao stjuardesa na jahti. Nakon što je nekoliko tjedana provela u Hrvatskoj, sada radi na Malti.

Silvija, Brak na prvu
Silvija, Brak na prvu FOTO: RTL

"Stigla sam na Maltu na svoj novi posao. Na novoj jahti gosti imaju potrebu za kuharom pa je moj zadatak kuhati za posadu. Chef Sylvie kreće u akciju. Danas kuham gulaš i bolognese umak za lasagne. A to znači prvo puno luka i puno suza. Meso sam kupila u lokalnoj trgovini na Malti i moram priznati da mi ova junetina izgleda odlično", rekla je Silvija u videu i otkrila na kraju kako je sve ispalo.

Nedavno je za Net.hr otkrila kako je itekako zadovoljna sa svojim poslom.

"Zadovoljna sam i zahvalna sam što imam slobodu snimati sadržaj s jahte, što nije čest slučaj u ovoj industriji", rekla je Silvija, koja nastavlja objavljivati razna videa.

Brak na prvu

Intimna ispovijest! Petra iz 'Braka na prvu' priznala: 'Trebalo mi je pola života da obučem kupaći'

