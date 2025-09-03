Silvija iz 'Braka na prvu' promijenila jahtu, sada je na Malti: 'Sve gori'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Silvija Mutić otkrila je sredinom ljeta da radi kao stjuardesa na jahti. Nakon što je nekoliko tjedana provela u Hrvatskoj, sada radi na Malti.

"Stigla sam na Maltu na svoj novi posao. Na novoj jahti gosti imaju potrebu za kuharom pa je moj zadatak kuhati za posadu. Chef Sylvie kreće u akciju. Danas kuham gulaš i bolognese umak za lasagne. A to znači prvo puno luka i puno suza. Meso sam kupila u lokalnoj trgovini na Malti i moram priznati da mi ova junetina izgleda odlično", rekla je Silvija u videu i otkrila na kraju kako je sve ispalo.

Nedavno je za Net.hr otkrila kako je itekako zadovoljna sa svojim poslom.

"Zadovoljna sam i zahvalna sam što imam slobodu snimati sadržaj s jahte, što nije čest slučaj u ovoj industriji", rekla je Silvija, koja nastavlja objavljivati razna videa.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!