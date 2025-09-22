Silvija iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila kako izgleda život stjuardese na jahti: 'Plaće idu i do 7000 eura. Bilo je dana kad sam bila na izmaku snaga'

Silvija iz 'Braka na prvu' za RTL.hr je otkrila koliko je zaradila te kako joj je bilo na sezoni

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Silvija otkrila je kako je ovo ljeto radila kao stjuardesa na jahti, a sada je za RTL.hr progovorila o svom iskustvu te budućim planovima.

Je li vam ovo bila prva sezona na poslu stjuardese na jahti?

Ovo mi je već treća sezona na moru, ali prva koju radim kao freelancer, odnosno prva u kojoj nemam svoj matični brod. Budući da dio ljeta obavezno želim provoditi s kćeri i obitelji, sada biram isključivo takve poslove. Ovaj posao na Malti je sada gotov i prošli petak sam se vratila kući na kopno.

icon-expand Silvija, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Kako je bilo, jeste li zadovoljni?

Jesam, bilo je odlično, a posebno moram pohvaliti kolege, stvarno smo bili dobar tim. Na drugoj jahti na Malti sam imala priliku i kuhati za posadu, a kako su svi bili oduševljeni mojim slasticama, odlučila sam početi snimati i recepte za slastice, a moj lavacake je već oduševio pratitelje.

Planirate li ponovno ići?

Sada se planiram posvetiti obitelji i svojoj curici kojoj je počela školska godina te pripremanju nove pjesme. Za nas freelancere uvijek postoji mogućnost da dobijemo neki dobar posao u bilo koje doba godine, ali to su više kratkotrajni izleti.

Koji je bio najbolji dio ovog posla?

Dinamika posla, nikada mi nije dosadno, a i sve lokacije i otoci koje sam obišla. Meni je osobno najdraži dio bilo pripremanje slastica jer to stvarno obožavam, i na jahti i kod kuće.

icon-expand Silvija, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Što biste izdvojili kao najgori dio tog posla?

Definitivno udaljenost od obitelji. A na samoj jahti to je nepostojanje privatnosti - ovdje kabinu i životni prostor dijelimo s potpunim strancima. Uz to, nema klasičnog radnog vremena, radi se od ranog jutra do kasno navečer. Osim kratke pauze, koju većinom iskoristimo za spavanje, cijeli dan smo zapravo na nogama.

Koliko se najviše može zaraditi na tom poslu?

Snimila sam nedavno video u kojem objašnjavam kolike su plaće na jahti i pokrenula lavinu komentara. Ukratko, početna plaća u ovom poslu iznosi od 2000 do 2500 eura, dok iskusniji zarade i preko 4000 eur. Npr, Chief Stew zarađuju i do 7000 eura mjesečno. Uz to dolaze i napojnice...

icon-expand Silvija, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Je li bilo jako naporno?

Često je. Uz sav posao i snimanje Reelsa, trenutačno pripremam i novu pjesmu, pa je stvarno bilo dana kada sam bila na izmaku snaga. Čak sam snimila i video na tu temu.

Ispričajte neku anegdotu koju ste doživjeli na poslu?

Kolege na zadnjem brodu su prepjevali moju zadnju pjesmu Nebo moje ljubavi. Stihove "O da, to si ti, nebo moje ljubavi" pjevali bi na palubi, ali u svojoj verziji "Tko sam ja, tko si ti, nebo moje ljubavi!". Meni je to bilo zabavno, ali ujedno i jako drago čuti. A pjesma se svidjela i vlasnicima jahte, koji su je puštali na razglas dok smo bili u luci u Valletti. Najviše me veseli što je pjesma i kod nas u Hrvatskoj postala pravi ljetni hit, pregledi i dalje stalno rastu i sad ih je već preko 780 tisuća na YouTubeu.

Kakvi su vam sad planovi nakon ljeta?

Na redu je nova pjesma, a spremam i jedno iznenađenje za Božić. Sada ću više vremena provoditi kući pa na red svakako dolaze i recepti za slastice i snimanje novih Reelsa. Cijela obitelj je sretna kad čuje da će se kolači peći još češće!

