Silvija na rubu suza o Hrvoju: 'Kopa mi po mom ožiljku i otvara tu ranu'

Silvija je s Hrvojem započela razgovor o dolasku ekspertice Ive Stasiow u njihov stan, koja je primijetila da imaju određene probleme u odnosu i priznala je da bi htjela to otkriti drugim parovima ako se on slaže. "Što mi njima imamo govoriti što se dogodilo? Pa to je među nama", istaknuo je Hrvoje. Rekao je da ako se potegne te tema da onda mogu komunicirati o tome.

Silvija je otkrila da su je drugi pitali o tome i da im je najavila da će reći za večerom što je bilo. "Mislim, svatko od nas ima nešto svoje, a recimo moje je da kroz to manekenstvo kroz osnovnu i srednju školu, uvijek sam bila nekako na rubu tog mobinga i nisam bila baš najprihvaćenija. Ja sam kroz to razvila to uvjerenje da ja nisam dovoljna i s Hrvojem mi je najizazovnije zato što on opet ima te neke svoje stvari. To što on to zadržava za sebe, doslovno mi kopa po tom mom ožiljku koji imam i otvara tu ranu", ispričala je na rubu suza.