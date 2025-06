Silvija o najljepšem trenutku u 'Braku na prvu': 'Baš shvatiš...'

Silvija sudjelovanje u 'Braku na prvu' smatra odličnim i korisnim iskustvom, a za RTL.hr je otkrila koji joj je bio najljepši trenutak u sociološkom eksperimentu. Ispričala je da se radi o druženju s Kristinom G. i Irmom u njezinom stanu.

"Ja sam to voljela zvati naš babinjak, ali to je bio neki oblik našeg druženja. Imale smo bezgranično povjerenje sve tri jedna u drugu. To je baš onaj trenutak kad shvatiš da žena ženi nije vuk, da smo svi različiti, ali da se u tim nekim stvarima nađeš", rekla je Silvija.