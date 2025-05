Silvija otkrila koliko je nezadovoljna: 'Kad je muškarac zainteresiran, odveo bi ženu i na Mars'

Jeannette je komentirala da Hrvoje kad govori nikad ne gleda u Silviju i pokazala je kako ona to radi kad razgovara sa Simonom. "Ja to gledam tako", istaknula je. Zamolila je kad se obraća njoj da je pogleda, a isto tako da to čini i sa Silvijom. "To je po meni džentlmenski", rekla je Jeannette.

Ekspert Matej Sakoman komentirao je da smatra da neke stvari koje se događaju nisu plod zlonamjernosti nego je Hrvoje iskren. "Jednostavno ti kao muškarac iz njihove perspektive stvarno ne znaš tretirati svoju ženu", osvrnuo se Sakoman na kritike ostalih kandidata na Hrvojev račun.

"Zato jer je kriva percepcija", branio se Hrvoje. Sakoman je istaknuo da je to percepcija drugih kandidata i da Silviji treba nježnost, toplina. "Ti to nemaš, to jest ne pokazuješ njoj i to je ono kako to oni vide", objasnio je. Kandidati su se složili s time.