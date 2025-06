Silvija otkrila što joj je ostalo nejasno u odnosu s Hrvojem: 'Nemam odgovor na to'

Silvija je za RTL.hr komentirala svoj odnos s Hrvojem s kojim je odmah "kliknula" u 'Braku na prvu' i činilo se da sve ide u smjeru ljubavne veze, no na kraju nije bilo tako. Otkrila je zna li što je pošlo po krivu.

"Iako se sve kod mene i Hrvoja kretalo u tom nekom smjeru romantičnog odnosa i svi ti znakovi silni koji su nas usmjeravali, i sad da me pitate, ja ne znam što se dogodilo. Ne znam. Nemam odgovor na to", priznala je Silvija.

Dodala je kako nisu ostali u kontaktu. "Mislim da je to možda i ok", rekla je. Ne zna postoji li mogućnost da budu prijatelji. "Kod mene u životu ništa nije crno i bijelo. Ne mogu dati odgovor hoće li to biti prijateljstvo. Ja puštam sve otvoreno", ispričala je.