Silvija provela selidbu u djelo, Hrvoje iznenađen: 'Nema atmosfere, nismo se ni vidjeli'

"Amosfere doma u principu nema jer nismo se ni vidjeli. Kao da smo trčali maraton pa je sve bilo super do zadnjih sto metara i sad smo stali i malo smo se izgubili jer ne znamo gdje je cilj. Doslovce, možda baš tako bih se osjećao ja sad u ovom trenutku kad se dogodi nekakva situacija u odnosu gdje treba biti međusobno povjerenje, poštivanje i potpora. Kad sam ja jedno od toga osjetio da više nema, onda se ja više oko tog odnosa ne trudim i onda je bolje da se raziđemo i u najboljem slučaju da ostanemo na nekakvoj korektnoj, prijateljskoj razini", komentirao je Hrvoje.

Hrvoje je pitao Silviju da li danas odlazi. Ona je to potvrdila. "Dobro, ajde, imam neku informaciju", rekao je Hrvoje.

Silvija je otkrila preko čega je prelazila u svom odnosu s Hrvojem. "Od toga 'Daj ti šuti', 'Kakve su ti to cipele', 'S kojom to rukom ideš', ne znam kakvu skuhati. Bilo je tu svega jer sam ja stalno mislila da je to moj ego. Rekoh neću se svađati", ispričala je.

