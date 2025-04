Silvija za RTL.hr o Hrvoju i ranama iz prošlosti: 'Uvijek se tražilo da budem bolja, mlađa, mršavija...'

icon-close

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Silvija i Hrvoje prošli su kroz određenu krizu, no nakon posjeta stručnjakinje Ive Stasiow, njihov je odnos procvjetao. Silvija je za RTL.hr otkrila kako trenutačno sve teče.

Na rubu suza priznali ste da vam Hrvoje otvara stare rane kroz vaš odnos. Jeste li tu mislili na stari osjećaj da niste dovoljni? O čemu se točno radi?

Kad sam bila mlada i bavila se manekenstvom, uvijek se tražilo da budem bolja, mlađa, mršavija... nikad nisi dovoljno dobra i tu se lako razvije to podsvjesno uvjerenje ja ne vrijedim". Zato bih željela iskoristiti ovu priliku i poručiti svim mladim ženama da su savršene takve kakve jesu, jedinstvene i posebne.

Silvija i Hrvoje, Brak na prvu FOTO: RTL

Požalili ste se Irmi i obje ste zaključile da ste primijetile isto u Hrvojevu ponašanju, a to da je drukčija osoba samo s vama naspram toga kad ste se okruženi drugim ljudima i da vas spušta, a sebe uzdiže. Rekli ste mu da vam to smeta, ali to se i dalje ponavlja? Mislite li da je taj problem rješiv?

Između Irme i mene rodilo se iskreno prijateljstvo, koje se razvija od samog početka sociološkog eksperimenta. Velika smo podrška jedna drugoj i oslonac, a bile smo, primjerice, sad za vikend u Sisku na malom izletu... Ma, za mene je sve rješivo, a problemi su meni samo izazovi!

Smatrate li da ste tolerantniji i otvoreniji u vašem odnosu nego Hrvoje?

Da, kod Hrvoja očito postoji sporiji tempo, ali to ne znači da mi nismo na dobrom putu.

Silvija i Irma, Brak na prvu FOTO: RTL

Gledatelji su primijetili nakon Hrvojeva zagrljaja na večeri da ste procvjetali i zapjevali. Što kažete na to?

Moj je život moja pjesma, tako si volim tepati. Oduvijek sam mogla svaku emociju pretočiti u stih. I to ste mogli čuti ovaj tjedan i na večeri i na YouTubeu.

Kristina je načela temu dolaska ekspertice Ive Stasiow u vaš stan i rekli ste da otvara Pandorinu kutiju. Zašto? Je li se to odnosilo na Hrvojeve ranije riječi da ne želi iznositi vaš odnos pred ostalima?