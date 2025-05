Silvija za RTL.hr o Hrvoju: 'Po prvi puta u životu gradim partnerski odnos kako treba'

Silvija, kakav je za tebe bio ovaj tjedan intimnosti?

Jesi li očekivala da ćeš se na taj način otvoriti pred javnosti?

Da me netko to pitao prije, niti u najluđim snovima ne bih rekla da ću se otvoriti baš na taj način. U jednu ruku mi je drago što sam to napravila i što sam sudjelovala u svim zadacima.