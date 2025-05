Silvija za RTL.hr o Igoru: 'Inicijativu muškarca smatram vrlo privlačnom, a dosljednost još privlačnijom'

Silvija je za RTL.hr progovorila o trenutku kada se Doris našalila i nudila joj Igora te se osvrnula na Hrvojevo pozdravljanje s riječju bivša i na to kako je njihov odnos završio.

Na posljednjoj zajedničkoj večeri Doris vam je kroz šalu nudila Igora i rekla da vas on stalno spominje. Kako ste to doživjeli?

Nisam pridavala pažnju načinu na koji me pozdravio.

Kroz cijelu večer su se Doris i Hrvoje spominjali kao par. Kako ste to doživjeli?

Nekoliko puta mi je prošlo kroz glavu pitanje kako se Igor osjeća, ali čini mi se da je i on prihvatio šalu. Meni to nije smetalo, ali ne mogu reći da me zabavljalo.