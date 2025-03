Silvija za RTL.hr o vjenčanju s Hrvojem i kuminim komentarima: 'Malo sam se uplašila'

Moram priznati da se s moje strane dogodio mali klik jer me Hrvoje razoružao svojim kavalirskim manirima, a mislim da se to jasno vidi i po mojim reakcijama.

Kad sam ugledala Hrvoja, na prvu mi se učinio dosta stariji od mene i možda sam se malo uplašila, no vrlo brzo sam promijenila mišljenje. Već nakon prvog plesa, osjećala sam se puno opuštenije.

Što kažete na mišljenje vaše kume da je Hrvoje prezauzet sobom? Je li prestroga? Jeste li stekli takav dojam ili mislite da je pokazao stvarno zanimanje za vas i vašu karijeru?

To je onaj trenutak kad kuma preozbiljno shvati svoju ulogu. Možda će se kuma gledateljima činiti prestroga na prvu, ali mislim da je svima očito koliko joj je zapravo stalo do mene i koliko me ima potrebu zaštiti. I zahvalna sam joj na tome. Iskreno, imam osjećaj da mi je dosta detalja s vjenčanja jednostavno promaknulo od silnog uzbuđenja i nervoze.

Komentirali ste njegove godine i da je važno da ima energije. Mislite li da vas može pratiti nakon druženja cijele večeri na vašem vjenčanju?

S obzirom na to koliko sam energična, važno mi je da me muškarac može pratiti, a Hrvoje je, barem večeras, položio.