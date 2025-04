Silvija za RTL.hr otkrila hoće li Hrvojevo priznanje narušiti njihov odnos: 'Lagala bih kad bih rekla...'

icon-close

Silvija se iznenadila kad joj je Hrvoje tijekom zadatka u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' otkrio da ne može imati djecu i da postoji jedino mogućnost umjetne oplodnje. Za RTL.hr je komentirala Hrvojevo priznanje i otkrila hoće li to utjecati na njihov odnos.

Hrvoje vam je otkrio da je doznao da ne može imati djecu. To vas je dosta uzdrmalo?

Moram priznati da nisam očekivala da će mi to reći ispred kamera, a da o tome nismo pričali nasamo, ali mi je u jednu ruku i laknulo jer mi je s time razjasnio neke moje upitnike koje sam imala. Također, jako me mučila scena s našeg vjenčanja i nikako se nisam mogla sjetiti izgovorenih riječi, to jest načina na koji sam rekla da moja kći želi brata. Nisam bila sigurna jesam li ga možda povrijedila svojom šalom.

Rekli ste Irmi, Kristini i Kristininoj majci da ste u redu s tom informacijom. Ipak, Kristinina majka je rekla da izgledate jako potreseno. Kako to komentirate?

Kristinina majka je jedna predivna žena i zaista mi je drago što me pokušala utješiti i razumjeti. A s obzirom na to da Lara nije bila na našem vjenčanju, nije mogla znati da je moja zabrinutost bila povezana s time da se nisam mogla sjetiti što sam točno rekla Hrvoju na vjenčanju. Zabrinuto i uporno sam pokušavala vratiti taj film ne bih li se sjetila izgovorenih riječi.

Ispričali ste da je trebalo više od dva tjedna eksperimenta da vam Hrvoje to kaže. Zamjerate li mu to?

Svi smo različiti, a prijavom u ovaj eksperiment, bila sam spremna na sve što on donosi. No lagala bih kad bih rekla da mi je bilo sasvim svejedno u tom trenutku. Malo me razočaralo što se nije osjećao sigurno podijeliti tako osjetljivu stvar sa mnom u četiri oka, ali taj je osjećaj brzo nestao.

Hoće li ovo utjecati na vaš odnos?

Na kraju dana mi je bilo drago što je moj Hrvoje ipak to podijelio sa mnom, a čim su se kamere ugasile, utješio me slatkišima. Skočio je do lokalne slastičarnice i iznenadio me preukusnim pralinama.

